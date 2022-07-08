في سعيه للارتقاء بتجربة العملاء المصرفية إلى مستوى جديد كليا مع مجموعة متنوعة من المزايا الحصرية والجوائز المميزة، أعلن بنك برقان عن اسم الفائز بجائزة السحب النصف السنوي لحساب كنز بقيمة 350 ألف دينار، بالإضافة إلى أسماء الفائزين بجائزة السحب الربع السنوي التي تبلغ 25 ألف دينار، وجوائز السحب الخاص بالفروع التي تبلغ قيمتها 5000 دينار لـ 14 فائزا وجوائز السحب الشهري بقيمة 1000 دينار لـ 20 فائزا.



وتم إجراء السحب في المقر الرئيسي لبنك برقان بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة إلى جانب ممثلي البنك، وفاز مساعد أيمن مساعد القطان بجائزة السحب النصف السنوي والتي تبلغ 350 ألف دينار، ولولوة نهابة خلف حمادة بجائزة السحب الربع السنوي والتي تبلغ 25 ألف دينار، إضافة إلى 34 رابحا في الجوائز الشهرية وسحوبات الفروع.

لمعرفة جميع الفائزين يرجى زيارة www.burgan.com/kanzwinners أو استخدام الكود أدناه للصفحة المخصصة لإعلان الفائزين في حساب كنز.



وقد شمل السحب الخاص بالفروع التالية: الفرع الرئيسي، حولي، بيان، الأحمدي، الشويخ الصناعية، السلام، الجهراء، الفردوس، الرقة، الجهراء التجاري، خيطان، المطار، القصر والفحيحيل السكنية.