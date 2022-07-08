إطعام الرضع المبكر يقلل من خطر إصابتهم مستقبلاً بحساسية الغذاء



أشارت بعض الدراسات إلى أن إطعام الرضع المبكر بالأغذية المسببة للحساسية، مثل الفول السوداني والبيض، قد يقلل من خطر إصابتهم بالحساسية الغذائية مستقبلا، واكتشف الخبراء أنه يمكن تخفيف الحساسية إذا تم إعطاء الأطفال أجزاء صغيرة منتظمة من الطعام الذي يحتوي على الفول السوداني والحليب والبيض من سن 3 أشهر.



وأظهرت النتائج أن الأطفال الذين تذوقوا بشكل مبكر كان لديهم خطر 1.1% للإصابة برد فعل تحسسي تجاه أحد الأطعمة التي تم إدخالها في سن الثالثة، مقارنة بنسبة 2.6% بين الأطفال الذين لم يتم تقديم الطعام مبكرا لهم، وهذا يعني أن 63 طفلا بحاجة إلى التعرض للإدخال المبكر للأطعمة المسببة للحساسية لمنع الحساسية الغذائية لدى طفل واحد.



كان العامل الرئيسي المساهم هو انخفاض خطر الإصابة بحساسية الفول السوداني، وهي الحساسية الأكثر شيوعا في الدراسة، والتي كانت 0.7% في مجموعة التدخل مقارنة بـ 2.0% في المجموعة الضابطة.

يقول رئيس مجموعة البحث في قسم صحة المرأة والطفل في معهد كارولينسكا بيورن نوردلوند: «هذا تأثير وقائي مهم نظرا لأنه يتضمن علاجا بسيطا، التقديم المبكر قلل بوضوح من خطر الإصابة بحساسية الفول السوداني، وهي حساسية تستمر مدى الحياة ويمكن أن تسبب ردود فعل خطيرة وقلقا، غالبا ما يؤثر على نوعية الحياة».



اشتملت الدراسة على 2397 طفلا من النرويج والسويد، تم توزيعهم عشوائيا على واحدة من 4 مجموعات علاجية، في جزء تم الإبلاغ عنه سابقا من الدراسة، قام الباحثون بفحص تأثير المطريات المنتظمة من عمر أسبوعين أو إدخال الغذاء المبكر على الأكزيما التأتبية، والتي تعد عامل خطر لحساسية الطعام في وقت لاحق.



تقترح وكالة الغذاء الوطنية السويدية بشأن تغذية الرضع السماح للأطفال بتذوق الطعام المنتظم في موعد لا يتجاوز سن 4 أشهر، مادامت الكميات صغيرة بما يكفي لعدم التنافس مع الرضاعة الطبيعية.

لا يبدو أن المقدمة السابقة في الدراسة قد أثرت على الرضاعة الطبيعية - نحو 90% من الأطفال في جميع المجموعات كانوا لا يزالون يرضعون من الثدي حتى سن 6 أشهر.

المصدر: «medicalxpress»

