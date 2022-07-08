قتل شخص في هجوم إسرائيلي صاروخي بريف القنيطرة جنوب غرب سورية، بحسب الإعلام الرسمي السوري.



وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» «أن مواطنا من أهالي بلدة حضر بريف القنيطرة استشهد أثناء وجوده قرب منزله في موقع المرج غرب البلدة، حيث استهدفته إسرائيل بصاروخ موجه أطلق من أحد مواقع القوات الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل».



ونقلت الوكالة عن مدير مشفى «الشهيد ممدوح أباظة» د.بشار حلاوة، قوله إنه «وصل إلى قسم الإسعاف في المشفى شاب بالعقد الخامس من عمره في حالة وفاة وعليه جروح من جراء إصابته بشظايا في مختلف أنحاء الجسم أدت إلى وفاته».



ويأتي الهجوم بعد 4 أيام من هجوم إسرائيلي بالصواريخ استهدف محيط بلدة الحميدية جنوب مدينة طرطوس الساحلية وأسفر عن إصابة مدنيين اثنين، أحدهما امرأة.



وفي العاشر من يونيو الماضي، أعلنت دمشق أن دفاعها الجوي تصدى لقصف صاروخي إسرائيلي استهدف جنوب العاصمة، ما أدى إلى إصابة مدني بجروح ووقوع خسائر مادية.



وأعلنت وزارة النقل السورية حينذاك تعليق كافة الرحلات الجوية عبر مطار دمشق الدولي نتيجة توقف عمل بعض التجهيزات الفنية بالمطار وخروجها عن الخدمة.