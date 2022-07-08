عبدالحميد الخطيب

منافسة كبيرة يشهدها موسم عيد الأضحى المبارك بين قائمة من العروض المسرحية المتميزة، حيث تستقبل المسارح في كافة أرجاء الكويت فترة «الأضحى» نخبة من ألمع النجوم لإمتاع الجمهور بإبداعاتهم الفنية، من خلال أعمال مسرحية متنوعة. ويزخر مسرح الكبار والأطفال بمسرحيات هادفة، قوامها المتعة والتشويق والإبهار السمعي والمرئي، وتتضمن قضايا اجتماعية مهمة، وأيضا قيماً تربوية ورسائل تعليمية مفيدة. «الأنباء» رصدت في السطور التالية العروض المسرحية التي ستقدم في عيد الأضحى المبارك للكبار والأطفال، وفيما يلي التفاصيل: