عبدالعزيز جاسم



جدّد مجلس إدارة نادي كاظمة تعاقده مع المدرب الوطني عبدالحميد العسعوسي لموسم ثان ليكون مساعدا للمدرب الصربي زيلكو ماركوف الذي وصل لقيادة البرتقالي في منتصف الموسم الماضي وقادهم لتحقيق لقب كأس سمو الأمير والمركز الثاني في الدوري الممتاز.



ويسعى كاظمة إلى تثبيت أسماء الجهازين الإداري والفني وعدم تغييره حفاظا على الاستقرار لمواصلة تحقيق الإنجازات.



من جهة اخرى، قرر مجلس إدارة نادي النصر بالتنسيق مع الجهازين الإداري والفني للفريق الأول لكرة القدم اعتماد مغادرة «العنابي» إلى صربيا بدلا من سلوفينيا في الأول من أغسطس المقبل لإقامة معسكر تدريبي، وذلك لسرعة إنهاء إجراءات المعسكر من ناحية الإقامة وتأشيرات الدخول.



وضمت قائمة النصر جميع لاعبيه المحترفين الخمسة وهم السوري عمرو ميداني والعاجي أدو روبن والبرازيليين تيلديانو جونيور تاكو وفرانسيسكو توريس بالإضافة إلى اللاعب العائد من البحرين محمد دحام والذي لم تتم صفقة انتقاله بالشكل المطلوب خلال الأيام الماضية ليعلن عودته للفريق.