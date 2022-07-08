مفرح الشمري



يحرص قطاع التلفزيون على مشاركة مشاهديه داخل الكويت وخارجها فرحتهم بعيد الاضحى، حيث سيقدم لهم طوال عطلة العيد سهرات وجلسات غنائية مسجلة ومباشرة لعدد من المطربين في الخليج، ومن هذه السهرات سهرة خاصة مسجلة لفنان العرب محمد عبده التي احياها في القاهرة وأيضا سهرة المطرب حسين الجسمي التي احياها في القاهرة، بالإضافة الى سهرة مسجلة لحفل المطرب عبدالمجيد عبدالله التي احياها مؤخرا في الكويت، بينما ستعرض شاشة القناة الاولى والفضائية الكويتية الحفل الغنائي الذي يحييه المطرب القدير عبدالله الرويشد 13 الجاري على الهواء مباشرة من قاعة ارينا بمجمع 360.



كما سيعرض تلفزيون الكويت جلسة غنائية للمطرب الشاب مطرف المطرف من اخراج أحمد الدوغجي، بالاضافة الى عرضه لجلسات «البرق اليماني» للمطرب د.عبدالرب ادريس والمطرب عبدالعزيز السيب حيث انتهى التلفزيون الأسبوع الماضي من تسجيلها بقيادة المخرج القدير جوهر الجويهل واعداد بدر الدعي وبإشراف طلال الهيفي.



هذه السهرات والجلسات الغنائية الشعبية بمنزلة «عيدية» يقدمها التلفزيون لمشاهديه طوال ايام عيد الأضحى، بالإضافة الى عرضه عددا من البرامج المنوعة والافلام السينمائية التي تتماشى مع فرحة العيد.