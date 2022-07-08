أعلن مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي عن إطلاق مجموعة فعاليات وعروض وأنشطة مسلية ومفيدة لجميع الأعمار في متاحف المركز طوال فترة عطلة عيد الأضحى المبارك اعتبارا من السبت المقبل.



وقال المركز في بيان امس الأربعاء إن الفعاليات تتضمن عرض «الروبوتات العاطفية» التي تتفاعل بشكل مسل مع الحضور في متحف العلوم والتكنولوجيا و«لون وردتك» المميزة و«تعرف على المكعبات الروبوتية» و«علوم صناعة السلايم»، حيث يتعلم الأطفال صناعة «السلايم» من مواد آمنة.



وفي أنشطة متحف العلوم العربية الإسلامية، أفاد البيان بأن الأطفال سيقومون بصناعة عطرهم الخاص باستخدام الورود والزيوت والعناصر المناسبة، إضافة الى أنشطة تفاعلية وبرامج تعليمية ترفيهية تزيد من ثروتهم العلمية في جميع المجالات.



وأشار إلى أن متحف التاريخ الطبيعي سيقدم أنشطة متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الناشئة منها أنشطة حول أسماك القرش وشوكيات الجلد، حيث يحصد المشاركون معلومات جديدة بأسلوب شيق مع أنشطة تفاعلية تستخدم فيها الألوان والأدوات المسلية والملصقات.



وفي متحف الفضاء، أوضح البيان أن الزوار سيستمتعون بمشاهدة العروض الجديدة لعدة أفلام في القبة السماوية الى جانب ورشة عمل بعنوان «الفلكي الصغير.. رحلة داخل المجرات»، إضافة لفعالية «البحث عن الكنز» المحببة للصغار والكبار والتي ستقام في جميع متاحف المركز مع مزيد من الورش والأنشطة المختلفة.