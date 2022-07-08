المستغانمي: الجائزة استقطبت كثيراً من الأبحاث الرصينة والمتخصصة وندعو الباحثين للمشاركة



أعلن «مجمع اللغة العربية بالشارقة» عن تمديد فترة استقبال طلبات المشاركة في جائزة «الشارقة للدراسات اللغوية والمعجمية» في نسختها الخامسة حتى 31 الجاري لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من الأبحاث للمشاركة في أبرز الجوائز اللغوية على المستوى الدولي، والتي تستقطب كل عام عشرات من الأبحاث اللغوية والمعجمية، التي يعكف عليها الباحثون والدارسون من جميع الأقطار العربية وغير العربية.



وتحظى الجائزة التي تبرز قيمة جهود العاملين في حقل البحوث والدراسات العربية، باهتمام كبير ومتابعة وإشراف مباشر من صاحب السمو الشيخ د.سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، راعي العلماء والباحثين في شتى العلوم والمعارف اللغوية والأدبية المتعلقة باللغة العربية.



وقال أمين عام مجمع اللغة العربية بالشارقة د.محمد المستغانمي «تهدف جائزة الشارقة للدراسات اللغوية والمعجمية إلى تشجيع الباحثين والمهتمين لتوجيه نشاطهم الفكري والبحثي إلى الموضوعات التي تهم مستقبل اللغة العربية والعلوم المرتبطة بها، ونذكر أن الجائزة تنقسم إلى محورين: المحور الأول مخصص للدراسات اللغوية تحت عنوان الدراسات الأسلوبية وتحليل الخطاب القرآني، أما المحور الثاني فهو مخصص للدراسات المعجمية، بعنوان: المعجم المتخصص».



وأضاف «تواصل الجائزة التي استحدثها صاحب السمو الشيخ د.سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تحقيق نتائجها المرجوة، حيث استحدثها سموه لخدمة اللغويين والأكاديميين العرب وغير العرب، الذين أبلوا بلاء حسنا في الدراسات اللغوية والمعجمية في شتى أصنافها، وقد استقطبت حتى الآن كثيرا من الأبحاث الرصينة والمتخصصة، ورغبة منا في إعطاء الفرصة للأكاديميين الذين فاتهم التعرف على الجائزة، نمنح اليوم مدة زمنية جديدة تمتد حتى نهاية يوليو الجاري، حتى يستطيع كل باحث له بحث منشور في أحد المحورين أن يشارك به».



وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين الأحد 18 ديسمبر2022، والذي يصادف الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، وتمنح الجائزة، البالغ قدرها 100 ألف دولار، لأربعة فائزين، اثنين عن محور «الدراسات الأسلوبية وتحليل الخطاب القرآني»، واثنين عن «محور المعجم المختص»، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول عن كلا المحورين على 30 ألف دولار، فيما ينال الحاصل على المركز الثاني 20 ألف دولار.



ويدعو «مجمع اللغة العربية بالشارقة» الباحثين أصحاب الشأن إلى المبادرة بالمشاركة في الجائزة التي تأتي ضمن إطار خطته العلمية الهادفة إلى النهوض باللغة العربية، وتوسيع دائرة الاهتمام بالدراسات اللغوية والمعجمية، التي من شأنها أن تسهم في إمداد المكتبات ومراكز الأبحاث العربية بالإصدارات والأبحاث التي تعزز من دورها في نشر المعارف العربية، ودعم البحث والإنتاج الفكري المرتبط بها.



للاطلاع على المزيد من التفاصيل، الرجاء زيارة الموقع الالكتروني الخاص بالمجمع: https://www.alashj.ae.