أشاد رئيس جمعية المهندسين م.فيصل دويح العتل، باستمرار بتوجهات وزارة الدفاع للاستمرار في تمكين ودعم الكوادر المهنية الكويتية لتولي زمام المبادرة والعمل في مختلف قطاعات الدفاع، مشيدا بتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ طلال الخالد للانتهاء من تكويت القطاعات الإدارية والهندسية وغيرها من المهن في الدفاع.



وأضاف العتل، أننا سعداء لسماع ومتابعة مثل هذه التوجيهات والعمل الجاد للاعتماد على الشباب الكويت من المهن الهندسية المختلفة لتولي العمل في واحدة من أهم وزارات الدولة، مضيفا أن جمعية المهندسين على أتم الاستعداد للتعاون مع الشيخ طلال الخالد لتمكين الشباب المهندسين من ممارسة العمل الهندسي وفق أحدث التوجهات والممارسات المثلى عالميا سواء في القطاعين العسكري أو الإنشائي.



وأكد أنه وفي حال رغبة الأخوة في وزارة الدفاع أو غيرها من الجهات الحكومية، فإن الجمعية على أتم الاستعداد للقيام بتدريب المهندسين الشباب وتأهيليهم من خلال مركزها التدريبي والذي يضم نخبة من أفضل الأساتذة والمدربين المعتمدين محليا وإقليميا وعالميا، لافتا إلى وجود برامج تدريبية خاصة ومجانية لإحلال المهندسين الشباب في مختلف القطاعات التابعة لوزارة الدفاع أو غيرها من الجهات العامة والخاصة.



وقال العتل: ونحن نثمن هذه التوجهات للاعتماد على الكوادر المهنية - الهندسية الكويتية، فإننا نأمل أن تحذوا باقي الجهات الحكومية حذو وزارة الدفاع لتكويت قطاعات العمل الهندسي، مشيرا إلى وجود نحو 3 آلاف مهندس ومهندسة لا يزالون بقوائم الانتظار للتوظيف رغم أنهم خريجون من أرقى الجامعات العالمية، وأن العدد في ازدياد ملحوظ خاصة في ظل أعداد الخريجين المتوقعة هذا العام والأعوام المقبلة.