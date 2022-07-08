بيروت - خلدون قواص



ناشد مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان الدول العربية الشقيقة احتضان لبنان وإخراجه من المحاور الإقليمية والدولية ليعود الى ما كان عليه من الازدهار والتقدم، وحمل مسؤولية تدهور وانهيار لبنان الى كل من يضع العقبات والعراقيل والشروط المناقضة بوجه تشكيل الحكومة، ورأى في كلمة له من مكة المكرمة الى اللبنانيين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ان العيد يمر هذا العام وفي قلوب اللبنانيين غصة وألم وجرح ومعاناة اقتصادية ومعيشية واجتماعية وصحية ولا يمكن ان تجترح الحلول والمخارج لهذه الأزمات إلا بالإسراع بتشكيل الحكومة والتزام روحية الدستور لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية الخطيرة التي يشهدها لبنان.



ودعا الى صحوة ضمير لإنقاذ لبنان العربي التاريخ والحضارة والعيش المشترك والمحبة والتضامن والوحدة، لافتا الى ان بعض المسؤولين اللبنانيين في غيبوبة وربما يعانون من قصور ولا يتحملون مسؤولياتهم الوطنية لحماية الدولة ومؤسساتها من الأزمات الصعبة التي تواجهها والتي تشكل خطرا على مستقبلها ووجودها، وأكد أن التغيير الحقيقي يكون في العمل والتعاون والتضامن ووجود أرضية صلبة للإصلاح في الحياة الوطنية وهذه مسؤولية وطنية جامعة، لإنقاذ ما تبقى من مؤسساتنا التي أصبحت في حالة ترهل وضياع.



وختم بالقول: لا يمكن بناء الوطن دون أن تكون هناك ثقة بين المواطن ومسؤوليه، الوطن مهدد من الداخل والخارج والشعب اللبناني في حالة ضياع وتشتت بسبب أوهام الغلبة والانقسامات مثلما هو مهدد من العدو الإسرائيلي، وعلى المسؤولين في كل مواقعهم تصويب البوصلة التي ترشدنا الى الخط الصحيح وهذا يتطلب الخروج من منطق المكايدة والأنانية المفرطة والدخول الى رحاب الوطن الذي يتسع لجميع أبنائه بدون تمييز أو تفريق بين فئة وأخرى فلبنان يستغيث وشعبه يئن مما يعانيه من مشاكل وإهمال وحرمان فاتقوا الله بهذا الوطن الذي كان بحكمة أبنائه درة الشرق وواحة العرب وملتقى لكل الخيرين لهذا الشرق العربي الذي يحمل في أكنافه عمق الرسالات التي أنزلها الله سبحانه وتعالى لتكريم الإنسان وخدمته ليكون هذا الوطن وما حوله المثل والمثال في الوحدة والتعاون والرحمة والمحبة بين الناس جميعا.