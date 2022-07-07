دارين العلي

أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عن تحويل ملحق الأعمال الممتازة 1 لسنة 2021 الى البنك المركزي بعد أن أنهت الوزارة مراجعة كشوف المكافأة عقب تقديم عدد كبير من الموظفين شكاوى مستحقة، بشأن وجود قصور إداري حول عملية الصرف.

وقالت الوزارة إنه بناء على تعليمات وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة م.علي الموسى، تمت إعادة التدقيق ومراجعة كل الكشوف، لإنصاف الموظفين المستحقين.

وأكدت حرصها على تفادي القصور الذي وقع حول عملية الصرف وصرف مكافأة الأعمال الممتازة لجميع المستحقين.