أهمية إقامة النقاط الأمنية الثابتة والمتحركة على المحاور الرئيسية والفرعية

توزيع الدوريات على الشواطئ والسواحل والمناطق الخارجية والمزارع والجواخير والشاليهات

التواجد الأمني داخل المجمعات التجارية والأسواق والحدائق وأماكن الترفيه مع ضرورة وجود عناصر الشرطة النسائية

بحث وكيل وزارة الداخلية بالتكليف الفريق الشيخ سالم النواف اليوم الخميس مع القيادات الأمنية الميدانية الاستعدادات والخطة الأمنية والمرورية وخطط الانتشار للقطاعات الميدانية خلال عيد الأضحى المبارك.

وقالت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني في الوزارة في بيان صحافي ان الشيخ سالم النواف بحث كذلك آليات التنسيق بين القطاعات الأمنية ومديريات الأمن بالمحافظات لتأمين مصليات العيد ومسالخ الاضاحي.

وأضافت ان الشيخ سالم النواف أكد على اهمية إقامة النقاط الأمنية الثابتة والمتحركة على المحاور الرئيسية والفرعية مع توزيع الدوريات على الشواطئ والسواحل والمناطق الخارجية والمزارع والجواخير والشاليهات والتواجد الأمني داخل المجمعات التجارية والأسواق والحدائق وأماكن الترفيه مع ضرورة وجود عناصر الشرطة النسائية.

وشدد على ضرورة قيام وكلاء الوزارة المساعدين بجولات تفقدية على قطاعاتهم الأمنية للوقوف على مستوى الجاهزية والاستعداد والمشاركة المعنوية لمنتسبي الوزارة في ظل تواجدهم بعيدا عن ذويهم خلال إيام العيد.

واطلع الشيخ سالم النواف على استعدادات قطاع أمن المنافذ ومستوى الجهوزية في المنافذ البرية والبحرية والجوية لإنهاء إجراءات المغادرين والقادمين في ظل تزامن موسم الصيف والسفر وعودة الحجاج، مطالبا بسرعة ودقة الإنجاز والالتزام بالتعامل الراقي.

وأشار إلى ضرورة تكثيف الرسائل الإعلامية التوعوية والإرشادية للجمهور والحث على احترام القوانين وعدم ارتكاب السلوكيات والظواهر السلبية التي تدخلهم تحت طائلة القانون.

ونقل الشيخ سالم النواف تحيات وتقدير النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف وتمنياته لأبناء المؤسسة الأمنية بالتوفيق ومواصلة الجهود من أجل حماية أمن الوطن والمواطن.