استقرت أسعار النفط أمس الخميس، بعد خسائر فادحة في الجلستين السابقتين، حيث عاد المستثمرون للتركيز على نقص المعروض حتى مع استمرار المخاوف من ركود عالمي.



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا أو 0.1% إلى 100.83 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 21 سنتا أو 0.2% إلى 98.74 دولارا للبرميل.



وقال وارن باترسون، رئيس أبحاث السلع في ING: تستمر مخاوف الركود في النمو، ومن الواضح أن ذلك يثير بعض المخاوف بشأن توقعات الطلب.



وأضاف: مع ذلك يجب أن تعني الأساسيات الداعمة أن المزيد من الانخفاض محدود نسبيا.



وأشار باترسون إلى أن «المحادثات النووية الإيرانية الأخيرة لا يبدو أنها حققت الكثير»، بعد أن شددت واشنطن العقوبات على إيران الأربعاء الماضي، وضغطت على طهران في سعيها لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.



وتراجعت أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة، حيث ثارت مخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي حاد وضرب الطلب على السلع.



وقال فريدون فيشاركي من شركة إف جي إي للاستشارات: إذا لم يكن الركود المتوقع حادا، فيجب أن يظل سعر النفط الخام في نطاق 100 دولار للبرميل خلال السنتين أو ثلاث السنوات المقبلة.



ويراقب التجار احتمال حدوث اضطرابات في إمدادات النفط في اتحاد خطوط أنابيب بحر قزوين (CPC)، الذي أمرته محكمة روسية بتعليق النشاط لمدة 30 يوما، حيث كانت الصادرات في خطوط CPC، التي تتعامل مع نحو 1% من إمدادات النفط العالمية، تتدفق حتى صباح الأربعاء الماضي.