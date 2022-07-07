بيروت - بولين فاصل

أصيب الفنان ملحم زين بفيروس كورونا وتعافى من دون أن يعرف أحد لكونه ليس من النوع الذي ينشر أخباره الشخصية عبر الإعلام والسوشيال ميديا.ويقول ملحم إن الحضور الدائم على مواقع التواصل الاجتماعي متعب وغير صحي ويعرّض الشخص لتعليقات قد تكون مؤذية. ومع تعافيه ، استأنف ملحم نشاطه الغنائي فأحيا حفلة في مسقط في عُمان ويستعد لحفلات عدة في أستراليا ودبي

وأبو ظبي والأردن وموريتانيا التي يلتقي جمهورها للمرة الأولى. ملحم كان صوّر أغنيته الجديدة " رفيقة قلبي " مع المخرج بسام الترك في كليب ضخم يعتمد على المؤثرات البصرية الحديثة وهو ينوي قريباً تصوير كليب آخر في دولة أوروبية.