افتتحت سعادة السيدة فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة "مهرجان شواطئ البحرين" مساء اليوم الخميس على شاطئ بلاج الجزائر. وتعتبر الفعالية الأولى من نوعها التي تنظمها هيئة البحرين للسياحة والمعارض ضمن جهودها لإثراء فصل الصيف في مملكة البحرين بعدد من الأنشطة والفعاليات الجاذبة للسياح والزوار إضافة إلى تشجيع السياحة الداخلية للمواطنين والمقيمين.



وشهدت انطلاقة المهرجان عروضا فنية مختلفة، كما سيشهد يوم الجمعة 8 يوليو حتى أيام عيد الأضحى عروضاً ترفيهية ورياضات مائية ومنحوتات على الرمال وغيرها، وتقام هذه الفعاليات يومياً من الساعة 3 عصراً وحتى 9 مساء.



وينطلق هذا المهرجان من شاطئ بلاج الجزائر ليشمل شواطئ أخرى مميزة مثل شاطئ مراسي وشاطئ "واتر جاردن سيتي"، ويستمر حتى 27 أغسطس القادم، ويتضمن برنامجاً حافلا بالفعاليات من بينها عروض موسيقية حية، وأنشطة ترفيهية، وأخرى ذات صلة بالأطفال، ومطاعم متنقلة وغيرها، كما يشمل المهرجان أيضا على تقديم المزيد من الأنشطة والرياضات المائية لجميع محبي البحر في فصل الصيف.



وقالت سعادة وزيرة السياحة إن هذا المهرجان يأتي في إطار برنامج الهيئة المتنوع بالفعاليات الجاذبة للسياح والمواطنين والمقيمين على مدار العام، وتفعيل إمكانيات الشواطئ البحرينية كركيزة أساسية من ركائز الجذب السياحي في المملكة، داعيةً الجميع من مختلف الأعمار لزيارة المهرجان واكتشاف برنامج الترفيه المتنوع الذي يقدمه.



وأشارت إلى أن هذا المهرجان يأتي أيضا بهدف دعم منشآت القطاع السياحي الخاصة في مملكة البحرين من فنادق ومطاعم ومكاتب وشركات سياحية، مؤكدة أن فرق العمل في الهيئة تبذل قصارى جهودها من أجل تقديم أفكار وبرامج ومبادرات جاذبة للسياح والزوار وبما يسهم في رفع نسب تشغيل شركائنا في منشآت القطاع السياحي الخاصة، مثمنة في الوقت ذاته الجهود التي يبذلها القائمون على تلك المنشآت من أجل تقديم منتج سياحي مبتكر يدعم خطط الجذب والترويج السياحي.



من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة إدامة، السيد أمين العريض أن إدامة تواصل الجهود لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة.



وأضاف السيد العريض أن مشروع ساحل بلاج الجزائر يعد أحد مرتكزات الاستراتيجية السياحية الجديدة لمملكة البحرين للأعوام 2022 – 2026، والتي تعتبر من إحدى برامج تنمية القطاعات الواعدة لتحقيق أهداف خطة التعافي الاقتصادي، مشيرا إلى حرص إدامة من خلال هذا المشروع الحيوي الذي يعد أحد أهم الوجهات الترفيهية والسياحية المفضلة للعوائل والأفراد على رفد القطاع الاستثماري والسياحي بما يعزز من مكانة مملكة البحرين على خارطة السياحة العالمية، كما أشار إلى أهمية التعاون المشترك مع وزارة السياحة لارتقاء بالقطاع السياحي وإنجاز الأهداف التنموية المستدامة.



ونوه سعادة الدكتور ماهر الشاعر العضو المنتدب لشركة إيجل هيلز ديار بجهود هيئة السياحة في تنظيم "مهرجان شواطئ البحرين"، مؤكدا الجاهزية التامة لشاطئ مراسي لاستضافة فعاليات مبهرة يتضمنها المهرجان، ومعربا عن ترحيب مراسي البحرين بجميع المشاركين فيه.



وقال "من خلال هذا المهرجان نعزز التجربة الغنية لزوار شاطئ مراسي الواقع بمشروع بمراسي البحرين، ونضيف إلى برنامجنا الحافل أنشطة أخرى من الرياضات والأنشطة المائية المبهجة، حيث يمكن لجميع أفراد الأسرة الاستمتاع هنا، بسبب المياه النقية الصافية و إمكانية المشاركة في الأنشطة التي تتراوح من قوارب السرعة إلى قوارب التجديف وزوارق الكاياك وغيرها".



بدوره قال السيد فراس سمير نورالدين (المدير التنفيذي، السيب مارين ) مهرجان شواطئ البحرين يمثل أحدث مشروع تعاون بين "ووتر جاردن ستي" وهيئة السياحة، وأضاف "نجحنا سابقا في تنفيذ فعاليات جاذبة في ووتر جاردن ستي مثل (خيام الشاطئ) في فبراير الماضي، وها نحن اليوم نواصل هذا التعاون لتحقيق المزيد من النجاح".



وأكد أن تميز وحداثة شاطئ ووتر جاردن ستي أهَّله للمشاركة في هذا المهرجان، وقال "نحن على أتم الاستعداد لاستقبال ضيوفنا من داخل وخارج البحرين وتوفير تجربة ثرية تلبي طموحاتهم وتحقق ما هو أكثر من توقعاتهم".