تعرض رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي لهجوم مسلح اليوم الجمعة وشوهِد ينزف خلال فعالية في مدينة نارا الغربية وكان فاقدا للوعي.

من جهتها، أكدت الحكومة اليابانية أن آبي كان ضحية هجوم مسلح في منطقة نارا غرب البلاد.

وصرح المتحدث باسم الحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو لصحافيين بأنه "تم إطلاق النار على رئيس الوزراء السابق آبي في نارا. وأوقف رجل يشتبه بأنه مطلق النار"، موضحا أن "حالة آبي غير معروفة حاليا".

وقالت هيئة البث اليابانية نقلا عن الشرطة إنه تم اعتقال مطلق النار على رئيس الوزراء السابق شينزو آبي وأن إطلاق الرصاص عليه تم ببندقية من الخلف.

كما أفادت وسائل الإعلام بأن رئيس الوزراء الياباني السابق لم تظهر عليه أيّ مؤشرات حيوية بعد نقله إلى المستشفى في أعقاب الهجوم.

ونقلت محطة "إن إتش كيه" الوطنية عن إدارة إطفاء محلية، أن آبي يبدو أنّه يعاني من توقف وظيفة القلب والجهاز التنفسي، وهي عبارة مستخدمة في اليابان قبل تأكيد الوفاة رسميا.