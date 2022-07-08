يعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الزعيم «المحافظ» الرابع الذي اطاح به حزبه، وجاء ذلك بعد سلسلة فضائح واستقالات متتالية في حكومته.



وواجه ثلاثة قادة سابقين المصير نفسه لأسباب مختلفة، وهم، على النحو التالي:

1 ـ مارغريت تاتشر



حاملة الرقم القياسي لإقامتها الطويلة في «داونينغ ستريت» في القرن العشرين، حيث غادرت مارغريت تاتشر وهي تبكي في نوفمبر 1990 بعد تمرد داخل حكومتها، وكانت قد وعدت بمواصلة القتال بعد فوزها بفارق ضئيل في الجولة الأولى من السباق على قيادة الحزب، قبل أن تعترف لاحقا بأن موقفها أصبح غير مقبول.



وعلى الرغم من انتصارها الكبير في العام 1987، إلا أن إدخال ضريبة مستحقة على جميع دافعي الضرائب، من دون اخذ دخلهم في الاعتبار، واجه معارضة مباشرة.



وواجهت «المرأة الحديدية» أيضا معارضة من وزرائها الاساسيين لأنها كانت ضد أي تقارب مع الاوروبيين.



وفي ذلك الحين، ترك أحد المقربين منها هو جيفري هاو الحكومة، وشن هجوما لاذعا على سياساتها الأوروبية أمام البرلمان. ونتيجة للتصويت، استبدلت مارغريت تاتشر بجون ميجور.

2 ـ آين دانكن سميث



هو أحد مناهضي أوروبا وينتمي إلى الجناح اليميني الذي وصف جون ميجور افراده بـ «الأوغاد». وقد فاز بالسباق على زعامة الحزب في العام 2001 خلفا لوليام هيغ بعد انتخابات خسرها حزب العمال في العام 1997.



وجاء صعوده المفاجئ بمساعدة من مارغريت تاتشر وأنصارها في البرلمان. لكن هذا «الرجل السياسي الهادئ» واجه كل المشاكل في العالم لفرض نفسه في وجه توني بلير، رئيس الوزراء العمالي صاحب الشخصية الكاريزمية.



وسعى الحزب يائسا لرؤيته يحقق مكاسب ضد توني بلير، على الرغم من المعارضة الشعبية الكبيرة للحرب في العراق وعلى الرغم من أن الاخير أجبر على التنحي من منصبه في نوفمبر 2003 بعد تصويت حزبه على حجب الثقة عنه.

3 ـ تيريزا ماي



وصلت وزيرة الداخلية السابقة إلى السلطة في يوليو 2016 بعد الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي الذي أدى إلى استقالة سلفها ديڤيد كاميرون.



وجدت نفسها على الفور على رأس مفاوضات على شروط «الطلاق» مع الاتحاد الاوروبي، ولكن محاولاتها للتفاوض على خروج سهل عرقلت من قبل مؤيدي «بريكست» في حزب المحافظين.



ودعت إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة في يونيو 2017، على أمل تعزيز موقفها في وجه معارضي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والمعارضة العمالية.



وثبت أن هذا الرهان كان كارثيا بسبب الاختراق الذي حققه حزب العمال بقيادة جيريمي كوربن الذي وقف في أقصى اليسار. وأجبرها ذلك على اللجوء إلى الحزب الاتحادي الأيرلندي الشمالي الصغير للحصول على أغلبية حكومية.



ونجت ماي من تصويت على الثقة في ديسمبر 2018، لكن رفض أعضاء البرلمان لاتفاقها بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وخصوصا المحافظين المتمردين، كان بمنزلة إعلان نهاية فترة توليها رئاسة الحكومة.



واعلنت ماي في مايو 2019 استقالتها، ما ادى إلى سباق على قيادة حزب المحافظين وسمح لبوريس جونسون بالوصول إلى «داونينغ ستريت» بعد شهرين.