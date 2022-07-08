بدأت دور العرض السينمائي المصري بعرض الافيشات الجديدة للأفلام التي دخلت سباق العرض السينمائي والتي يأتي على رأسها أفلام "عمهم" لمحمد عادل إمام و"كيرة والجن" لأحمد عز وكريم عبد العزيز و"بحبك" لتامر حسني.

فيما خرجت أفلام مثل "العنكبوت"، و"زومبي"، من السباق، بعد الاستحواذ على النسبة الأكبر من إيرادات عيد الفطر، فيما تبقي فقط الفنان أحمد حلمي في السباق بفيلمه "واحد تاني" لتحقيقه إيرادات قياسية اقتربت من 64 مليون جنيه.

وخرج عدد من النجوم من دور العرض بعد أن حققوا إيرادات قوية خلال موسم عيد الفطر منهم أحمد السقا وعلى ربيع، ليصبح الموسم الصيفي من أقوى المواسم منذ سنوات طويلة بعد عودة نجوم الصف الأول لشباك التذاكر.

وخلال 9 أسابيع عرض .. حقق فيلم "زومبي" لعلى ربيع، إيرادات بلغت 19.5 مليون جنيه، والفيلم بطولة على ربيع، حمدي الميرغني، كريم عفيفي، هاجر أحمد، ويزو، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، بسنت أحمد صيام، وليد أبو المجد وضيف الشرف عمرو عبد الجليل، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح.

وفي نفس الفترة حقق فيلم "العنكبوت" 39.8 مليون جنيه، والفيلم بطولة أحمد السقا، منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزي، ريم مصطفى، محمد لطفى، أحمد فؤاد سليم، الراحل زكى فطين عبد الوهاب، أكرم الشرقاوي، محمود غريب وعدد آخر من الفنانين، إضافة إلى ضيوف الشرف محمد ممدوح، شيكو شيماء سيف، وهو تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

ونظرا لقوة إيراداته تم الإبقاء على "واحد تاني" في السباق لتحقيقه إيرادات قياسية بلغت 63.5 مليون جنيه خلال 9 أسابيع، حيث تدور أحداثه حول موظف يعمل أخصائي اجتماعي في مصلحة السجون، حيث يجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، وفي السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامى ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجح، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع زملاءهم القدامي ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددا.

فيلم "واحد تانى" بطولة أحمد حلمى، روبي، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير