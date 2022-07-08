أعلنت حكومة المملكة المتحدة رسميا إلغاء "برنامج البعوضة" لإنتاج مركبات جوية قتالية مُسيَّرة UCAV، الذي اعتبر وقت إطلاقه، قبل سبع سنوات، أولى خطوات البرنامج البريطاني LANCA الطموح لإنتاج طائرات قتالية جديدة خفيفة ومنخفضة التكاليف، بهدف إنتاج وحدة جوية بريطانية خالصة (الجناج الموالي) تعمل جنباً إلى جنب مع أسطول سلاح الجو البريطاني من مقاتلات F-35 الأمريكية.

وتقول مجلة "جينز" العسكرية البريطانية إن برنامج (لانكا) انطلق في عام 2015، واستقطب العرض الحكومي في عام 2019 ثلاثة مشاركين لمرحلة التصميم والعرض والتشييد وضمت كل من: "بوينج ديفينس- بريطانيا"، و"بلو بير سيستم ريسيرش" وفريقها "أفينجر"، و"تيم بلاكدون"، وقد أطلق على هذا الفريق "موسكيتو تيم"، الذي ضم كذلك شركة "بومباردير بلفاست"، التي يطلق عليها حالياً "سبيريت إيروسيستم"، وشالين-لينز، و"نورثروب جرومان- المملكة المتحدة". وحصل "فريق البعوضة" على عقد قيمته 30 مليون جنيه إسترليني في يناير 2021.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان للتعليق على الأمر "إن المزيد من التحليلات توصلت إلى أنه بالإمكان الوصول إلى قدرات أعلى، وتكاليف أكثر فعالية ويمكن إنجازها عبر استكشاف قدرات أخرى أصغر وأقل كلفة ولديها إمكانات مضافة أعلى، مشيرة إلى أن "القرار تم تعزيزه في ضوء تحليلات موازية وتجارب عملية أجراها سلاح الجو الملكي RAF، ومعمل علوم وتكنولوجيا الدفاع DstL ".

وشددت الوزارة على أن قرار عدم المضي قدماً في تصنيع نموذج تكنولوجي معين لن يؤثر على الهدف العام الرامي لتشييد مزيج من القوة أكثر قدرة وذي تكلفة فعالة، أو مفاهيم "الجناح الموالي" التي تحظى بفحص في إطار مشروع النظام الجوي القتالي المستقبلي.

ويعلق رئيس "مكتب القدرات العاجلة" RCO، العميد الجوي جيز هولمز، على القرار قائلاً "من خلال مشروع موسكيتو (البعوضة) وغيره من الأنشطة التجريبية، يحقق سلاح الجو الملكي تقدماً جوهرياً، ويكتسب قيمة مهمة في استيعاب القدرات المتنوعة للمركبات غير المأهولة وتسخيرها في المستقبل ويسهم هذا القرار (الإلغاء) في تعظيم التعلم الذي تحقق حتى الآن، ويمكننا من تغيير الاتجاه لبرنامج LANCA."

وبادر بالقول إن "مكتب القدرات العاجلة RCO سيطلق على الفور أنشطته لمواصلة تعهد سلاح الجو الملكي RAF الصارم بالعمل على دمج قدرات مركبات غير مأهولة (مسيرات) متطورة بداخل مزيج القوات على المدى القريب مع تحقيق المزيد من المنافع الفورية."

ووعد بيان وزارة الدفاع البريطانية بالعمل على إنجاز قدرات متطورة وسريعة في هذا الإطار، قائلاً "إن برنامج LANCA لإنتاج طائرات قتالية جديدة خفيفة ومنخفضة التكاليف لايزال مستمراً ويركز جهوده على تطوير القدرات لما بعد عام 2035، حيث يبقى مفهوم الترابط والتكامل بين نظام وآخر هو المطلب الرئيسي لقيام المنظومة ".