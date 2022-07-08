يحيي المطرب العراقي كاظم الساهر، حفلا غنائيا في الساحل الشمالي خلال شهر أغسطس المقبل، بعد غياب 10 سنوات عن تقديم الحفلات بمصر.

وقال الساهر - عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي - فيسبوك: "لأول مرة منذ أكثر من ١٠ سنوات .. كاظم الساهر يأتي إلى مصر وتحديدا الساحل الشمالي في شهر أغسطس".

ومن ناحية أخرى .. يحيي كاظم الساهر ثلاث حفلات دفعة واحدة، حيث أعلن عن إحيائه لحفلتين متتاليتين في تركيا يومي الثالث والرابع من عيد الأضحى المبارك وبعدها يحيى الحفل الثالث ببيروت، ويقدم خلال تلك الحفلات باقة من أغانيه التي يعشقها الجمهور العربي.

ومن المقرر أن يقوم "الساهر" بجولة فنية بأمريكا وكندا في أغسطس المقبل، حيث يبدأ جولاته في الثامن عشر من الشهر، بحفل يقيمه في مدينة "تورنتو" بكندا، يليها يوم 20 أغسطس حفلا يحييه بمدينة شيكاغو الأمريكية يليها حفل يوم 21 في مدينة ديترويت الأمريكية.

كما يحيي النجم العراقي الكبير حفلا غنائيا يوم 26 من الشهر ذاته، في ولاية واشنطن، أما الثانية فيحيها يوم 27 بولاية نيوجيرسي.