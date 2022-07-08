كشفت صحيفة بريطانية عن القبض على مراهق بريطاني بسبب تحذير كاذب بأنه "ينتمي لطالبان" و"سيفجر طائرة" التي كان على متنها، بحسب صحيفة "ميل أونلاين" البريطانية.

وتم إلقاء القبض على اديتيا فيرما، البالغ من العمر 18 عاماً، بسبب إنذار كاذب بأنه ينتمي إلى حركة طالبان الأفغانية وأنه سيفجر طائرة تابعة لشركة "ايزي جيت" تنقل عدداً من السياح من احدى المدن الاسبانية.

وقالت الشرطة البريطانية إن الفتى يعد معجزة في لعب الشطرنج وعُرض عليه مكان في جامعة كامبريدج البريطانية.

وانطلقت طائرتان مقاتلتان من طراز إف 18 من قاعدة عسكرية في مدينة سرقسطة بشمال إسبانيا لمرافقة طائرة إيزي جيت بعد إطلاق الإنذار.

وقبل عشر سنوات مثل المراهق إنجلترا في بطولة العالم للشطرنج للشباب، واحتل المركز الرابع، وحصل على الكأس من قبل الأسطوري الروسي جاري كاسباروف.