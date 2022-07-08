أعلنت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلة في الإدارة العامة للمصاحف والكتب، تقديمها العديد من الأعمال والخدمات الخاصة بخدمة كتاب الله - عز وجل - وتوزيعه خلال موسم حج هذا العام 1443هـ.

وتشمل الأعمال والخدمات - وفقا لوكالة الأنباء السعودية - تزويد الأرفف والدواليب الخاصة بالمصاحف في المسجد الحرام، منذ بداية ذي الحجة بأكثر من 80 ألف نسخة من كتاب الله الكريم، من مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، إضافة إلى توزيع أكثر من 100 ألف نسخة على قاصدي البيت الحرام، مختلفة الأحجام.

وتقوم الإدارة العامة للمصاحف والكتب ضمن المهام المناطة بها بوضع المصاحف في الأماكن المخصصة لها؛ ليسهل على قاصدي المسجد الحرام الاستفادة منها، خلال موسم الحج إضافة إلى تخصيص مواقع ودواليب لمصحف الحرمين الإلكتروني، ومصاحف "برايل" للمكفوفين، ومصاحف تراجم معاني كلمات القرآن الكريم، بعدة لغات أهمها (الإنجليزية، والأوردية والإندونيسية)، داخل المصليات المخصصة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

وتتميز مصاحف "برايل" للمكفوفين، بسهولة قراءة للقرآن الكريم وتدبر آياته، وتحويل أحرف "برايل" الثابتة إلى متحركة تتشكل إلكترونيا حسب آيات القرآن الكريم، والأحرف العربية، والصفحة، ومطابقته لمصحف مجمع الملك فهد، وإخراجه في تصميم يساعد الكفيف على الوصول إلى الصفحات والسور والأجزاء بسرعة وسهولة، وتقديم النص الكامل للقرآن الكريم والأحرف العربية، والصفحة.