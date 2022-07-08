قال رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا إن النقاش بشأن تغيير قاعدة إجماع الآراء في الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق ببعض القرارات، ومن بينها الضرائب، لن يمثل أولوية بالنسبة للرئاسة التشيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي.

وتولت جمهورية التشيك الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، الذي تجتمع فيه حكومات دول الاتحاد في أول تموز/يوليو، حيث تولت المسؤولية من فرنسا. وقد حاولت فرنسا لكنها فشلت خلال عدة اجتماعات لوزراء مالية الدول الأعضاء في إبرام اتفاقية بشأن تبني الحد الأدني العالمي للضرائب، والذي يتعين على جميع دول الاتحاد الاتفاق عليه بالإجماع.

غير أن فيالا قال خلال جلسة للبرلمان الأوروبي إن أي عملية لتغيير قاعدة إجماع الآراء ستكون "ماراثونية" وستصرف الانتباه عن قرارات أخرى أكثر إلحاحا.

وقال نواب الاتحاد الأوروبي إن عرقلة الاتفاق بشأن الحد الأدنى للضرائب، أولا من جانب بولندا وحاليا من جانب المجر، يظهر أن قاعدة الإجماع إما تؤخر القرارات أو تؤدي إلى حدوث جمود.

ونقلت بلومبرج عن فيالا قوله "لسنا ضد النقاش من حيث المبدأ" بشأن تغيير شرط الإجماع "لكن هذه العملية ستستغرق بعض الوقت".