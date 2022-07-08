قررت حكومة رئيس الوزراء الاسباني بدرو سانشيز زيادة الانفاق العسكري في البلاد بواقع مليار يورو (03ر1 مليار دولار) تقريبا خلال العام المقبل، في ضوء الحرب الدائرة في أوكرانيا.

ويمثل هذا المبلغ زيادة بنسبة 7ر7 %. وبحسب بيانات حلف شمال الأطلسي (ناتو)، انفقت اسبانيا مؤخرا 13 مليار يورو على الدفاع.

"تغطية النفقات الاستثنائية للقوات المسلحة الناجمة عن الغزو (الروسي) لأوكرانيا".

وتنفق اسبانيا نحو واحد بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، ولكن بحسب سانشيز، سوف تصل مدريد بحجم الانفاق العسكري إلى الحد الأدنى الذي يطالب به حلف الناتو ويبلغ 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول .2029

وليس من الضروري أن يوافق البرلمان الاسباني على الزيادة المقررة للعام المقبل، وبحسب القرار، سوف يتم تمويل هذه الزيادة من احتياطيات ميزانية الدولة.