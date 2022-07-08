طرح النجم عمرو دياب برومو جديد لثلاث أغنيات سيطرحها خلال الفترة القادمة.

البرومو ضم أسماء ثلاثة أغاني هي "ناس حلوة" و"وزير السعادة"، و"بحبك" ، ولم يكشف "الهضبة" عن طبيعة الأغاني وما إذا كانت ستطرح دفعة واحدة أم لا.

البرومو دفع جمهور عمرو دياب للتساؤل حول طبيعة الفكرة الجديدة خاصة وأنه أول فنان يطلق برومو واحد لثلاث أغنيات دفعة واحدة.

ويواصل عمرو دياب طرح أغنياته في موسم صيف 2022 حيث تصدر ترند موقع "تويتر" مؤخرا بأغنيته "اللوك الجديدة" .

ومن ناحية أخرى يستعد عمرو دياب لإحياء حفل كبير في العلمين الجديدة يوم 12 يوليو الجاري.