أظهرت دراسة طبية حديثة أن فيتامين "د" والعلاج التعويضى بهرمون "الإستروجين" أظهر نتائج موثقة جيدا فى تحسين صحة العظام لدى النساء.

وتوصل الباحثون في كلية الطب جامعة "بكين" في الصين إلى أن هذا المزيج نفسه يمكن أن يساعد في منع متلازمة التمثيل الغذائي، وهي مجموعة من الحالات التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكر لدى النساء الأكبر سنًا.

وقد أظهرت متلازمة التمثيل الغذائي، كمصدر قلق رئيسى للصحة العامة، حيث حيث تؤثر على 30 % إلى 60 % من النساء بعد سن اليأس في جميع أنحاء العالم، حيث تزداد متلازمة الأيض بشدة مع التقدم فى العمر.

ويبدو أنها مرتبطة بشكل مباشر بفقدان هرمون "الإستروجين" لدى النساء الأكبر سنا، وقد دفع هذا بعض الباحثون، في النتائج المتوصل إليها والمنشورة فى عدد يوليو من مجلة "سن اليأس" الطبية، إلى التوصية بعلاج استراديول للنساء اللائي تقل أعمارهن عن 6 سنوات بعد سن اليأس كوسيلة للوقاية من أمراض القلب.

وبالمثل، ارتبط فيتامين "د" بعدة علامات لمتلازمة التمثيل الغذائي، بما في ذلك السمنة وارتفاع السكر في الدم ومقاومة الأنسولين ومرض السكري من النوع الثاني، فقد ثبت أن تناول مكملات فيتامين" د" يقلل من خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي، على مدى 20 عاما من المتابعة.