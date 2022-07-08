تواجه شركة "أمازون" تحقيقًا من قبل هيئة مراقبة مكافحة الاحتكار في بريطانيا بشأن ممارساتها في السوق.

وذكرت شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية أن هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة قالت إنها تحقق مع أمازون بشأن الممارسات التي تؤثر على البائعين في سوقها المحلية والتي "قد تكون معادية للمنافسة ويمكن أن تؤدي إلى صفقة أسوأ للعملاء".

وقالت أمازون، إنها "ستعمل بشكل وثيق" مع الهيئة أثناء التحقيق، وتدرس الهيئة 3 مجالات بما في ذلك كيفية قيام أمازون بجمع واستخدام بيانات البائع من طرف ثالث وما إذا كان هذا يمنح أمازون ميزة غير عادلة عندما يتعلق الأمر بالقرارات التي تتخذها مع أعمال البيع بالتجزئة الخاصة بها.