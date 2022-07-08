أعلن الرئيس التنفيذي لاتحاد بورصة تجارة الكتاب الألماني، بيتر كراوس فوم كليف، تأثر مبيعات قطاع الكتب في ألمانيا بحالة الاضطراب الناجمة عن الحرب الروسية على أوكرانيا وارتفاع التضخم.

وأضاف كراوس فوم كليف :" أصبح من الواضح أكثر وأكثر أن حالة الإحجام العام عن الشراء حلت أيضا في تجارة الكتب" كما أن ارتفاع التكاليف ونقص الأوراق يضعان دور النشر والمكتبات تحت ضغوط.

وأعرب كراوس فوم كليف عن اعتقاده بأنه في حال أراد قطاع الكتب أن يواصل القيام بواجبه المهم ثقافيا واجتماعيا في المجتمع، فعلى الحكومة أن تتحرك سريعا. ورأى أنه سيكون من قبيل المساعدة الكبيرة لقطاع الكتب على سبيل المثال أن يتم تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الكتب إلى صفر% عند خصم ضريبة المدخلات بالكامل وذلك على غرار ما أتاحته تشريعات الاتحاد الأوروبي الآن.

كانت مبيعات القطاع في الشهور الستة الأولى من العام الحالي سجلت انخفاضا بنسبة 1ر11% مقارنة بمبيعات القطاع في نفس الفترة من عام 2019 قبل جائحة كورونا، وإذا تم إضافة مبيعات الكتب الإلكترونية ستصل نسبة الانخفاض إلى 3%.

في الوقت نفسه، حققت مبيعات القطاع في الشهور الستة الماضية نموا مقارنة بنفس الفترة من 2021 غير أن المبيعات في حزيران/يونيو الماضي سجلت تراجعا ملحوظا للشهر الثاني على التوالي.

ووصل إجمالي عائدات القطاع في العام الماضي إلى 63ر9 مليار يورو بارتفاع بنسبة 5ر3% مقارنة بعام 2020 وبارتفاع بنسبة 6ر3% مقارنة بعام .2019 وتراجعت مبيعات الكتب في المكتبات الثابتة بنسبة 6ر3% مقارنة بعام 2020 لتصل إلى 76ر3 مليار يورو.

وارتفعت عائدات مبيعات الكتب عبر الإنترنت في العام الماضي بنسبة 2ر16% لتصل إلى 61ر2 مليار يورو.