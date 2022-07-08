أظهرت بيانات اقتصادية تراجعا طفيفا في عدد الوظائف المتاحة في الولايات المتحدة خلال أيار/مايو الماضي ليظل قريبا من مستواه القياسي، مما يشير إلى مرونة الطلب على العمالة، رغم تزايد الشكوك في آفاق الاقتصاد الأمريكي.

وبحسب مسح الوظائف الخالية وتغيير الوظائف الذي تجريه وزارة العمل الأمريكية، فإن عدد الوظائف المتاحة بلغ خلال الشهر الماضي 3ر11 مليون وظيفة، مقابل 7ر11 مليون وظيفة خلال نيسان/أبريل الماضي وفقا للبيانات المعدلة. وكان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج رأيهم 11 مليون وظيفة.

وذكرت بلومبرج أن سوق العمل الأمريكية مازالت النقطة المضيئة في صورة الاقتصاد القاتمة. وفي حين يبحث أصحاب العمل بجد عن العمالة المدربة، فإن المخاوف من الركود الاقتصادي تتزايد في الوقت الذي يعاني فيه المستهلكون من معدل التضخم الذي ارتفع إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من 4 عقود.

وذكرت وزارة العمل أن هناك 9ر1 وظيفة لكل شخص يبحث عن عمل في السوق الأمريكية خلال أيار/مايو الماضي، وهو ما يختلف قليلا عن النسبة المسجلة في الشهر السابق