ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين في تايلاند لأول مرة منذ 6 أشهر، ويرجع ذلك إلى تراجع حدة فيروس كورونا ورفع القيود المفروضة على الأعمال التجارية والسائحين الأجانب.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مؤشر الثقة ارتفع إلى 6ر41 في حزيران/يونيو الماضي، مقارنة بـ 2ر40 في آيار/مايو الماضي وفقا لجامعة غرفة التجارة التايلاندية.

ويشار إلى أن هذا أول ارتفاع يسجله المؤشر منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وأشارت غرفة التجارة إلى أن ارتفاع أسعار النفط وتكلفة المعيشة والحرب الروسية الدائرة في أوكرانيا مازالت تؤثر على ثقة لمستهلكين.

وقال ثانافاث بونفيشاي رئيس الجامعة إن إعادة فتح أماكن الترفيه سوف يساعد في إضافة نحو 30 إلى 50 مليار بات شهريا للاقتصاد، بالاضافة إلى تعزيز التوظيف.

وأضاف أن المستهلكين مازالوا حذرين بشأن الانفاق خلال الثلاثة أشهر المقبلة بسبب المستقبل الاقتصادي.