قالت وزارة المالية الكورية الجنوبية في بيان بشأن اتجاه السياسة المالية للحكومة إن كوريا الجنوبية تستهدف إبقاء معدل الدين العام للبلاد في حدود 55% من إجمالي الناتج المحلي حتى عام 2027، مقابل حوالي 1ر50% من إجمالي الناتج المحلي حاليا.

كما تستهدف الحكومة خفض عجز الميزانية من 5% خلال العام الحالي إلى 3% بحلول .2027

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن السيطرة على عجز الميزانية يعتبر مقياسا لسلامة حالة المالية العامة للدولة ويتم حسابه بعد استبعاد أموال أنظمة التأمين الاجتماعي من إجمالي الميزان المالي للبلاد.

وارتفع معدل الدين العام لكوريا الجنوبية إلى 50% مقابل 36% خلال 2017 في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا وتوسع الحكومة في الإنفاق المالي لاحتواء تداعيات الجائحة.

وستسعى حكومة الرئيس الكوري الجنوبي الجديد يون سوك يول الذي تنتهي فترة رئاسته في 2027، إلى تبسيط الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات الضريبية لتأمين التمويلات المطلوبة لتحقيق أهدافها الوطنية.