هنأت جمعية المنابر القرآنية صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء والقيادة الحكيمة والشعب الكويتي والأمة الإسلامية بحلول عيد الاضحى المبارك، داعية الله عز وجل أن يجعله عيد خير وبركة على المسلمين في مشارق الارض وغاربها .



وقال رئيس مجلس الإدارة د. محمد الشطي: بالاصالة عن نفسي والنيابة عن اعضاء مجلس الادارة وجميع العاملين فان جمعية المنابر القرآنية ترفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لحضرة صاحب السمو امير الكويت المفدى وسمو ولي عهده الامين وسمو رئس مجلس الوزراء والوزراء وعموم الشعب الكويتي والامة الاسلامية بحلول هذه المناسبة الاسلامية المباركة والتي تتجلى فيها وحدة صف الامة في ابهى صورها باجتماع الملايين من المسلمين من شتى بقاع الارض على اختلاف ألسنتهم والوانهم في المشاعر المقدسة لاداء مناسك الحج.



ودعا الدكتور الشطي الى الاستفادة من دروس هذه الشعيرة العظيمة في الاعتصام بكتاب الله والتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم والعمل على استعادة وحدة الامة ونبذ كافة الخلافات للتصدي لكل اشكال الالحاد ودعوات التغريب التي تستهدف اضاعة هوية الامة او تذويب شريعتها تحت اي مسمى .



كما دعا الى التعاون والتكاتف بين كافة الشعوب المسلمة للنهوض واستعادة مجد الامة التليد .