هنأ وزير الإعلام والثقافة د. حمد روح الدين جمعية السدو الكويتية باعتمادها من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) كمنظمة استشارية غير حكومية لدى المنظمة وذلك خلال انعقاد الجمعية العامة التاسعة للدول الأطراف لاتفاقية اليونسكو لصون التراث الثقافي غير المادي .



وأشاد الوزير روح الدين بهذا الإنجاز الكبير الذي يعكس الاهتمام بالتراث الإنساني في البلاد ضمن توجيهات القيادة السياسية بدعم التنمية الثقافية والمعرفية، مؤكدا المضي قدما في مساندة جميع الجهود العاملة في مجال حفظ الهوية الثقافية الوطنية.



ولفت وزير الإعلام إلى أن حرص دولة الكويت على المشاركة في هذا الاجتماع الأممي جاء في إطار الاهتمام بتأكيد الحضور الكويتي الفاعل في المحافل الدولية الثقافية وتعزيزا لدور الكويت في التعاون العالمي لصون التراث غير المادي الأمر الذي توج باعتماد جمعية السدو كمنظمة استشارية غير حكومية لدى منظمة اليونسكو تقديرا لتاريخ الجمعية وخبرتها الطويلة في الحفاظ على تراث نسيج السدو.

بدورها، قالت الرئيسة الفخرية لجمعية السدو الشيخة ألطاف سالم العلي الصباح إن هذا الانجاز يتماشى مع رؤية حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح ،حفظه الله ورعاه، وولي عهده الامين سمو الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح، حفظه الله، في دفع التنمية الاجتماعية الشاملة التي ”تعزز تقدم وارتقاء اسم الكويت في المحافل الدوليه“.



واعربت الشيخة ألطاف عن شكرها وتقديرها لاهتمام وزير الاعلام والثقافة الدكتور حمد روح الدين بدعم التراث الثقافي و اهتمامه بمشاركة دولة الكويت في هذا الاجتماع الاممي.