

علي إبراهيم

بلغت واردات الكويت من العطور ومحضراتها 219.6 مليون دينار، بارتفاع نسبته 21% بما قيمته 37.969 مليون دينار خلال 2021، مقارنة مع 191.367 مليون دينار عن عام 2020.



وكشفت احصائية حديثة اطلعت عليها «الأنباء» أن واردات الكويت من الزيوت العطرية ومستخلصات المواد الراتنجية ومحضرات العطور أو التطرية (كوزماتيك) أو التجميل (تواليت) بلغت خلال الربع الأول من العام الماضي، 53.34 مليون دينار، و54.22 مليون دينار في الربع الثاني، و52.8 مليون دينار في الربع الثالث، و59.25 مليون دينار في الربع الرابع من العام.