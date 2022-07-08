

ذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أن فرق الإطفاء نجحت بالسيطرة على حريق اندلع فجر اليوم الجمعة في مخزن على طريق السالمي كيلو 8 ، وأوضحت الادارة ان ادارة العمليات المركزية وجهت فرق الإطفاء من مراكز الجهراء الحرفية والشقايا وكاظمة بالإضافة الى الاسناد للتعامل مع حريق مخزن مواد خام بلاستيكية تابع لاحد مصانع الاسمنت بمساحة 2000 متر مربع.



واضافت الادارة أن فرق الإطفاء باشرت عند وصولها للموقع بعملية مكافحة الحريق وقامت بتطويقه ونجحت في اخماده بعد طلب آليات مساندة بمادة الفوم وذلك لصعوبة التعامل مع الحادث بالماء فقط ، فيما اقتصرت الخسائر على الماديات.



هذا وباشرت ادارة تحقيقات الحوادث عملها لمعرفة أسباب الحريق.