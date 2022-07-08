مصادر لـ «الأنباء»: سيتم ندب من نجح للعمل في مركزه الجديد حسب الدور والحاجة



عبدالعزيز الفضلي



انتهى قطاع التعليم العام بوزارة «التربية» من مقابلات الوظائف الإشرافية التعليمية مساء أمس، حيث عمل القطاع وبمتابعة دقيقة من وكيله أسامة السلطان على فترتين صباحية ومسائية لمقابلة جميع المتقدمين وإعطاء كل ذي حق حقه.



وكشفت مصادر تربوية مطلعة ل «الأنباء» أنه تمت مقابلة المتقدمين لجميع المراحل التعليمية والتوجيه باستثناء مرحلة رياض الأطفال والذين يتمتعون بإجازة الصيف، مشيرةً إلى أن مقابلاتهم ستكون في بداية العام الدراسي المقبل.



وذكرت المصادر أن نتائج المقابلات كانت إيجابية لافتة إلى أنه سيتم ندب من نجح للعمل في مركزه الجديد حسب الدور والحاجة لسد النقص.