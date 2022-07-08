

تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله، رسالة تهنئة من أخيه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، بمناسبة عيد الأضحى المبارك هذا نصها:



«حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه



أمير البلاد المفدى



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...



بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك من العام الهجري 1443.. يطيب لي أن أرفع إلى مقام سموكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات.



وإذ أهنئ سموكم حفظكم الله ورعاكم بهذه المناسبة المباركة، فإنني لأدعو الله في علاه أن يحيطكم برعايته ويحفظكم بعنايته وأن يسبغ على سموكم موفور الصحة وتمام العافية كما أسأله تعالى أن يوفق سموكم حفظكم الله ورعاكم ويسدد على دروب الخير والرخاء خطاكم ليتحقق في عهدكم المجيد ما تتطلعون إليه من رفعة وطننا العزيز وازدهاره في كافة المجالات وأن يحقق لأبنائه الأوفياء مزيدا من الرفاهية في ظل قيادة سموكم الحكيمة.



كما أتضرع إلى الله تعالى أن يعيد أمثال هذه المناسبة المباركة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات وعلى العالم أجمع بالأمن والسلام والازدهار. وكل عام وسموكم بخير.

هذا وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، برسالة شكر جوابية إلى أخيه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، أعرب فيها سموه عن بالغ شكره على ما عبر عنه سموه من فيض المشاعر الأخوية الطيبة ومن صادق الدعاء بمناسبة عيد الأضحى المبارك سائلا سموه المولى تعالى أن يحفظ الوطن الغالي ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء ويسدد خطى الجميع لخدمته ورفعة شأنه وأن يبارك بكافة جهود أبناء الوطن للارتقاء بمساره الحضاري الطموح عبر تحقيق المزيد مما ينشده من تقدم ورقي وازدهار ويمتع سموه بموفور الصحة وتمام العافية.

كما ‎تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد رسائل تهنئة من رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم وسمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي، وسمو الشيخ ناصر المحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول م.الشيخ أحمد النواف، أعربوا فيها عن خالص التهنئة لسموه حفظه الله بمناسبة عيد الأضحى المبارك سائلين المولى تعالى أن يعيده على الوطن الغالي وهو ينعم بالأمن والأمان والرخاء والازدهار وأن يمتع سموه رعاه الله بوافر الصحة وتمام العافية ويحفظه قائدا لمسيرة الخير والنماء في الوطن العزيز.

هذا وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد برسائل شكر جوابية ضمنها سموه خالص شكره على ما عبروا عنه من مشاعر طيبة ومن دعاء صادق بمناسبة الأضحى المبارك مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يوفق الجميع لخدمة الوطن العزيز ورفعة شأنه ويكلل كافة جهود أبناء الوطن لخدمته والارتقاء بمسيرته التنموية الطموحة وتحقيق أهدافها المنشودة وأن يديم على الجميع موفور الصحة والعافية.