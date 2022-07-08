

أجرى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، اتصالا هاتفيا بأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة.



عبر فيه سموه عن أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك سائلا المولى العلي القدير أن ينعم على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى دولة قطر الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا بمزيد من التقدم والازدهار والرخاء وعلى الأمتين العربية والإسلامية قاطبة بالمزيد من الخير واليمن والبركات.



وقد أعرب صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة عن بالغ الشكر والتقدير لسمو ولي العهد على تهانيه الصادقة وأمنياته الطيبة، داعيا الله جل وعلا أن يجعل الكويت الشقيقة تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله ورعاهما، بلد نماء ورخاء وأن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات.