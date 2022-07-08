

قال مدير ادارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام العقيد محمد بدر الغريب ان قوة الإطفاء العام فعلت خطة عيد الأضحى المبارك، حيث قامت ادارة العمليات المركزية بتوزيع ثماني نقاط على المصليات في المحافظات، وأوضح العقيد الغريب أن عمل فرق التفتيش التابعة لقطاع الوقاية مستمر طوال فترة عطلة العيد، مطالبا جميع أصحاب الأنشطة والتراخيص الى الالتزام باشتراطات قوة الإطفاء العام.



كما دعا أولياء الأمور الى مراقبة أبنائهم عند التوجه للشواطئ البحرية والمنتزهات للوقاية من حوادث الغرق والأخذ بعين الاعتبار الاشتراطات الوقائية لتقليل نسبة الحوادث ، مؤكدا على جهوزية واستعداد جميع مراكز الإطفاء وبعض القطاعات والادارات التي تعمل باستمرار في عطلة عيد الأضحى المبارك.