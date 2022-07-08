بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقيتي تعزية إلى الامبراطور ناروهيتو امبراطور اليابان الصديقة وإلى فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان الصديقة عبر فيهما عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي بعد تعرضه لإطلاق نار خلال إلقائه خطابا أمام حشد انتخابي بمدينة (نارا) غربي اليابان.

معربا سموه عن الاستنكار لهذا العمل الإجرامي الشنيع المنافي للقيم والمبادئ الإنسانية ومستذكرا سموه إسهاماته في خدمة بلده ودوره في تعزيز العلاقات بين دولة الكويت واليابان الصديقة راجيا لذويه جميل الصبر وحسن العزاء.