رفع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ طلال الخالد التهاني إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يعيده على سموه وعلى بلادنا وشعبنا الأبي بالخير والأمن والسلام.

وقال الخالد في برقية تهنئة رفعها إلى صاحب السمو:

يطيب لي أن أرفع لمقام سموكم الكريم، باسمي ونيابة عن منتسبي وزارة الدفاع، بخالص التهاني وأطيب الأماني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متضرعين إلى المولى جل شأنه أن ينعم على سموكم بنعمة الصحة والعافية وأن يمتعك بالعمر المديد، معاهدين سموكم بأننا سنظل كما عهدتمونا تحت راية سموكم الدرع الحصينة والسد المنيع بعد الله عز وجل للحفاظ على سيادة الوطن وصيانة أمنه واستقراه، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموكم وعلى بلادنا وشعبنا الأبي بالخير والأمن والسلام، وأن يوفق الجميع لما في الخير لبلدنا الغالي وتحقيق تقدمه ورخائه وازدهاره تحت ظل قيادة سموكم الحكيمة، حفظكم الله.

كما رفع الخالد برقية تهنئة إلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، قال فيها: يسعدني أن أرفع لمقام سموكم الكريم باسمي ونيابة عن منتسبي وزارة الدفاع أصدق التهاني، أطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متضرعين للمولى جل شأنه أن يديم على سموكم نعمة الصحة والعافية، معاهدين سموكم بأننا سنبقى الرجال الساهرين على صون الوطن وعزته وكرامته، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموكم وعلى بلادنا وشعبنا الأبي بالخير والأمن والسلام، وأن يوفق الجميع لما فيه الخير لبلادنا وتحقيق تقدمه ورخائه وازدهاره، تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة وتوجيهات سموكم السديدة حفظكم الله ورعاكم.