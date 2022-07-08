رئيس الفريق جمعان المطيري لـ «الأنباء»: الأغنام متوافرة في الأسواق والمفتشون لدى «التجارة» يعملون خلال عطلة العيد

الوزارة تستقبل الشكاوى من قبل المستهلكين على الخط الساخن وفريق الطوارئ يعمل على مدار الـ 24 ساعة

البائع باشا: سعر الخروف الأردني أو السوري بين 130 و150 ديناراً والإيراني 90 و100 دينار

عاطف رمضان

خلال ساعات على دخول عيد الأضحى المبارك وبالتزامن مع زيادة الإقبال على الأضاحي، «الأنباء» رافقت فريق طوارئ الفروانية في وزارة التجارة اليوم الجمعة خلال جولة على سوق الأغنام بمنطقة جليب الشيوخ.

وقال رئيس فريق طوارئ الفروانية في «التجارة» جمعان المطيري في تصريح لـ «الأنباء» انه قام مع فريق الطوارئ بجولة على سوق الأغنام في جليب الشيوخ، وذلك لرصد أسعار الأغنام ومعرفة الأنواع الموجودة في السوق ومدى توافرها لسد متطلبات المستهلكين تزامنا مع زيادة الإقبال على شراء الأضحية خاصة يوم وقفة عيد الأضحى المبارك.

وأضاف المطيري أن الأغنام متوافرة في الأسواق خاصة النعيمي المحلي والسعودي والجفالي والإيراني والأردني والسوري.

وذكر أن فريق المفتشين لدى الطوارئ في الوزارة متواجدون في الأسواق خلال العيد والعطل الرسمية لضبط المخالفات ومراقبة الأسواق واستقبال شكاوى المستهلكين.

ولفت إلى أن الوزارة تستقبل الشكاوى والاستفسارات من قبل المستهلكين على الخط الساخن رقم 135 أو الواتساب رقم 55135135، والموقع الإلكتروني للوزارة والذي يمكن الدخول إليه عن طريق تطبيق سهل، مضيفاً ان فريق الطوارئ يعمل على مدار الـ 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

وقال انه في حال وجود شكوى بارتفاع الأسعار تقوم الوزارة باستدعاء البائع للاستفسار منه عن أسباب زيادة السعر، وانه في حال كانت ردوده غير مقنعة يتم تسجيل محضر بالمخالفة، بعد ان نأخذ أقواله ويتم بعد ذلك تحويل المحضر إلى الجهات المختصة.

زيادة الإقبال

من جهة أخرى استطلعت «الأنباء» أسعار الأضاحي في سوق الأغنام في منطقة جليب الشيوخ، حيث قال البائع باشا وهو هندي الجنسية إن أسعار الأغنام النعيمي المحلي والسعودي تتراوح ما بين 150 و180 دينارا، وان الجفالي ما بين 100 و130 دينارا، والإيراني ما بين 90 و100 دينار والأردني والسوري ما بين 130 و150 دينارا، وذلك حسب وزن الأضحية.

وأضاف باشا أن السوق شهد إقبالا كبيرا يوم الجمعة «وقفة عرفات»، مشيرا الى ان الغنم النعيمي المحلي والسعودي في المرتبة الأولى من حيث الإقبال ثم الغنم الأردني والسوري في المرتبة الثانية والغنم الجفالي ثالثا والغنم الإيراني في المرتبة الرابعة.