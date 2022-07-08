أكد وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل، أن الوضع الصحي لضيوف الرحمن مطمئن جدا، مشددا على أن المملكة وضعت خططا مسبقة للحفاظ على صحة الحجاج.

وقال وزير الصحة - في مقابلة مع قناة «العربية»، اليوم الجمعة، من صعيد جبل عرفات - «إنه لم يتم تسجيل حالات عالية للإصابة بضربات الشمس في يوم عرفة»، لافتا إلى أن الحالات الموجودة في العنايات المركزة بالمشاعر قليلة جدا. وأضاف أنه لا يوجد حتى الآن أي تفش لكورونا في الحج، متوقعا أن تكون أعداد الحجاج أعلى في العام المقبل.

وكانت قوافل حجاج بيت الله الحرام، توجهت اليوم الجمعة، إلى صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم، وواكبت قوافل ضيوف الرحمن متابعة أمنية مباشرة من أفراد مختلف القطاعات الأمنية لتنظيمهم، حسب خطط تصعيد وتفويج الحجيج إلى جانب إرشادهم وتأمين السلامة اللازمة لهم، كما تم توفير الخدمات الطبية والإسعافية والتموينية، وما يحتاج إليه ضيوف الرحمن في مختلف أنحاء المشعر.

ومع غروب شمس هذا اليوم تبدأ جموع الحجيج نفرتها إلى مزدلفة ويصلون فيها المغرب والعشاء ويقفون فيها حتى فجر غد العاشر من شهر ذي الحجة.