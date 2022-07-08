تقدم رئيس مجلس إدارة جمعية تراحم للأعمال الخيرية والإنسانية الشيخ د. حمد بن محمد الهاجري بأسمى التهاني والتبريكات لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد، وللكويت والأمة الإسلامية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وفي السياق ذاته توجه الهاجري بالشكر للمتبرعين والمحسنين الكرام، على دعمهم لمشروعات الجمعية، خلال عشر ذي الحجة، والتي كان من أهدافها إدخال السرور على قلوب آلاف المحتاجين خلال تلك الأيام المباركة.

وأوضح الهاجري أن الجمعية ستبدأ في أقرب وقت بتنفيذ عطاءات وتبرعات المحسنين الكرام والتي تنوعت لتشمل مشروعات صحية واجتماعية ووقفية.

ودعا الهاجري جموع المحسنين الكرام إلى مواصلة البذل والعطاء، لأن في ذلك رحمة للفقراء وسداً لحاجاتهم، وتخفيفا لمشقة الحياة عليهم، مشيراً إلى استمرار الجمعية في تنفيذ مشاريع كبرى ومميزة تخدم المجتمعات الفقيرة والفئات المحتاجة في العديد من دول العالم.

واختتم الهاجري تصريحه بتجديد الشكر والتقدير للمتبرعين الذين رسموا البسمات على وجوه آلاف المحتاجين، سائلاً المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منهم صالح الأعمال وأن يجعلها في موازين حسناتهم.