أغلقت بورصة وول ستريت على ارتفاع الخميس، مع إغلاق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على ارتفاع للمرة الرابعة على التوالي، إذ لجأ المتعاملون للأسهم الأميركية بعدما أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى احتمال الحد من رفع سعر الفائدة إذا تضرر النمو.

واستقرت أسواق الأسهم الأميركية في يوليو، بعد عمليات بيع مكثفة في النصف الأول من العام، مدفوعة بزيادة التضخم والصراع في أوكرانيا وتراجع مجلس الاحتياطي الاتحادي عن تساهل السياسة النقدية.

وأغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على ارتفاع في كل من الجلسات الأربع الأولى حتى الآن هذا الشهر، بعدما سجل أكبر نسبة انخفاض في النصف الأول من العام منذ 1970.

ولم يحقق مكاسب في خمس مرات متتالية حتى الآن في 2022.

ووفقا للبيانات الأولية، ارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 56.29 نقطة أو 1.46% ليغلق عند 3901.37 نقطة.

وجاء في محضر اجتماع السياسة، الذي عقده البنك المركزي في يونيو ورفع خلاله سعر الفائدة بواقع ثلاثة أرباع نقطة أساس، أن البنك يؤكد بقوة من جديد على نيته السيطرة على الأسعار.

غير أن مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي أقروا بأن مخاطر زيادة أسعار الفائدة لها تأثير "أكبر مما كان متوقعا" على النمو الاقتصادي، وقالوا إن من المناسب إقرار زيادة تتراوح بين 50 إلى 75 نقطة أساس في الاجتماع الذي سيعقد في يوليو.