قال مسؤولون في "تويتر"، إن الشركة تحذف أكثر من مليون حساب مزيف من على منصتها يوميا، ما يشير إلى جهود الحد من الحسابات غير الحقيقية في المنصة.

وجدد مسؤولو شركة التواصل الاجتماعي خلال مؤتمر عبر الهاتف، الخميس، تأكيدهم أن الحسابات المزيفة عبر "تويتر" تقل كثيرا عن 5% من إجمالي عدد المستخدمين.

وأوضحت الشركة أن المراجعين البشريين يفحصون يدوياً الآلاف من حسابات "تويتر" بشكل عشوائي، مع استخدام مزيج من البيانات العامة والخاصة من أجل حساب نسبة الحسابات المزيفة وإبلاغ المساهمين بها.

وكان الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، هدد في وقت سابق من العام الجاري بالتخلي عن صفقة شراء شركة "تويتر" مقابل 44 مليار دولار، بسبب خلاف مع الشركة بشأن عدد الحسابات المزيفة.

ويعتقد ماسك أن عدد الحسابات المزيفة على "تويتر" لا يقل عن 20% من إجمالي عدد الحسابات، مطالبا مسؤولي الشركة بالسماح له بالاطلاع على البيانات قبل تنفيذ صفقة الشراء.