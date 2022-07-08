قال المحلل الاستراتيجي المخضرم، جو تيرانوفا، إن الانخفاض الحاد في أسعار السلع يشير إلى أن ركوداً اقتصادياً سيضرب الولايات المتحدة في العام 2022.

ويشعر المستثمرون بالقلق بشكل متزايد من مخاطر حدوث ركود حاد ومستمر، حيث إن الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة بشكل كبير لترويض التضخم المتصاعد. لكن في حالة الطلب المثبط، فإنه يخاطر بكبح النمو الاقتصادي.

قال كبير استراتيجيي السوق في شركة Virtus Investment Partners، تيرانوفا، إنه يعتقد أن النمو الاقتصادي السلبي من المرجح أن يحدث في الولايات المتحدة هذا العام، وليس العام القادم.

وكتب تيرانوفا في تقرير: "من الواضح لنا أن الحديث عن الركود لا ينبغي أن يدور حول العام 2023.. يجب أن يكون أولاً حول العام 2022، إذا لم نكن بالفعل دخلنا في الركود".

وتراجعت الأسهم الأميركية مع قلق المستثمرين من التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في 40 عاماً، وتشديد البنوك المركزية للسياسة النقدية للتعامل معه. مع ذلك، فقد حولوا تركيزهم مؤخراً إلى تقييم ما إذا كان الركود سيحدث ومتى.

وقال تيرانوفا: "تسعير السوق لا يعكس التضخم، ولكن يعكس الركود المتوقع"، وفقاً لما نقله موقع "Market Watch".

وأشار إلى أن الانخفاض في أسعار السلع يظهر تباطؤ الطلب، وهو نذير محتمل للركود. إذ سلط الخبير الاستراتيجي الضوء على 3 أصول - النفط والنحاس والأخشاب - التي تشير إلى أن أحد احتمالات الركود مطروح على الطاولة للعام 2022.

وقال تيرانوفا: "على وجه التحديد في ما يتعلق بالسلع، لديك تسعير مضاد للتضخم.. سعر النفط أقل من 100 دولار، والنحاس انخفض إلى أدنى مستوى في 17 شهراً، ويمتد الأمر إلى الخشب، والزراعة، والسلع اللينة".

تراجعت أسعار النفط الشهر الماضي بعد أن تجاوزت 120 دولاراً للبرميل في مارس وأبريل. وخسر خام برنت أكثر من 10% في تدولات هذا الشهر إلى مستوى 100 دولار للبرميل سجلها في جلسة اليوم. فيما حذر محللو سيتي غروب يوم الثلاثاء من أن النفط قد ينخفض إلى 65 دولاراً للبرميل إذا كان هناك ركود هذا العام.

وانخفض النحاس إلى ما دون 8000 دولار للطن يوم الثلاثاء، وهو أدنى مستوى خلال 17 شهراً، وتم تداوله بما يزيد قليلاً عن 7800 دولار للطن يوم الأربعاء. وقد دخل في سوق هابطة، كما كان عليه الوضع قبل كل ركود في العقود الثلاثة الماضية.

كما هبطت أسعار الأخشاب المنشورة أيضاً، حيث انخفضت العقود الآجلة بنسبة 27% خلال الأشهر الثلاثة الماضية لتصل إلى 640 دولاراً لكل ألف قدم على الألواح يوم الأربعاء. وتعمل أسعار المساكن وتكاليف الرهن العقاري المرتفعة على كبح الطلب على السلعة.