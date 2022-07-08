أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية أن إجمالي أعداد الحجاج لهذا العام بلغ (899.353) حاجا، منهم (779.919) حاجا قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل (119.434) حاجا من مواطنين ومقيمين.

وبينت الهيئة في نتائجها الإحصائية لحج هذا العام 1443هـ أن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ (486.458) حاجا، بينما بلغ عدد الحاجات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج (412.895) حاجة.

وحول إحصاءات الحجاج القادمين من خارج المملكة أوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن نسبة الحجاج القادمين من الدول العربية قد بلغت (21.4%)، أما نسبة حجاج الدول الأسيوية عدا الدول العربية فقد بلغت (53.8%)، بينما بلغت نسبة حجاج الدول الأفريقية عدا الدول العربية (13.2%)، في حين بلغت نسبة حجاج دول أوروبا وأميركا وأستراليا (11.6%)، أما عن طرق قدوم الحجاج من خارج المملكة فقد وصل (738.680) حاجا عن طريق المنافذ الجوية، بينما وصل (35.210) حاج عن طريق المنافذ البرية، فيما وصل عن طريق المنافذ البحرية (6.029) حاجا.

وأشارت الهيئة إلى أن إجمالي أعداد القوى العاملة المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن هذا الموسم من مختلف القطاعات والجهات الحكومية والخاصة بلغ (228.721) شخصا، منهم (117.049) شخصا عمالة دائمة بنسبة (51.2%) و(111.672) شخصا عمالة مؤقتة بنسبة (48.8%).