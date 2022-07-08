نقدر بعثة الحج الكويتية والجهات المشاركة لدورها البارز في تذليل العقبات أمام الحجاج الكويتيين لتأدية المناسك بكل سهولة

أجرى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد اتصالا هاتفيا اليوم مع وكيل وزارة الأوقاف رئيس بعثة الحج الكويتية بالديار المقدسة في مكة المكرمة م.فريد أسد عمادي نقل خلاله تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله ورعاهما.

واطمأن سموه خلال الاتصال على الحجاج وأحوالهم وما وفرته لهم بعثة الحج الكويتية من الإمكانات لتيسير مناسك الحج داعيا المولى عز وجل أن يتقبل طاعتهم وصالح أعمالهم.

وأشاد سموه بالجهود العظيمة التي يقدمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، لتسهيل مناسك الحج والرعاية الكريمة لحجاج بيت الله الحرام خاصة في هذه الظروف الصحية الاستثنائية وتطبيق الإجراءات الوقائية للعناية بضيوف الرحمن.

وأعرب سموه عن تقديره لبعثة الحج الكويتية وجميع الجهات الحكومية المشاركة بها لدورها البارز في تذليل العقبات أمام الحجاج الكويتيين وتحقيق الرعاية الكاملة لتأدية المناسك بكل سهولة ويسر.