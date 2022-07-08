تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، عصر اليوم اتصالا هاتفيا من أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، أعرب خلاله عن خالص تهانيه وصادق تمنياته لسموه، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، سائلا المولى تعالى أن يعيده على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات، وأن يديم على سموه موفور الصحة والعافية، وأن يحقق للكويت كل التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه.

وقد أعرب صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، عن بالغ شكره لجلالته على هذه البادرة الكريمة وهذا التواصل الأخوي المجسد لأواصر العلاقات التاريخية والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، مبادلا جلالته التهاني بهذه المناسبة الفضيلة، ومتمنيا لجلالته موفور الصحة والعافية ولمملكة البحرين الشقيقة وشعبها الكريم كل التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.

كما تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، عصر اليوم أيضا، اتصالا هاتفيا من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، أعرب خلاله عن خالص تهانيه وصادق تمنياته لسموه بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، سائلا المولى تعالى أن يعيده على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات، وأن يديم على سموه موفور الصحة والعافية ويحقق للكويت كل التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه.

وقد أعرب صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، عن بالغ شكره له على هذه البادرة الكريمة وهذا التواصل الأخوي المجسد لأواصر العلاقات التاريخية والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، مبادلا فخامته التهاني بهذه المناسبة الفضيلة ومتمنيا له موفور الصحة والعافية ولجمهورية مصر العربية الشقيقة وشعبها الكريم كل التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة له.